Dall'Italia all'Europa: come si è diffuso il fascismo

Nella mappa qui sopra abbiamo cercato di ricostruire come il fascismo si sia diffuso in Europa, seppur con caratteristiche diverse di Paese in Paese. In alcuni casi, come Austria, Slovacchia, Spagna e Croazia si creò un asse con gli ambienti religiosi più forte dell'Italia. In altri, i movimenti mostrarono caratteristiche più simili a quelle del nazismo, come Ungheria, Romania e Norvegia. Non sempre questi partiti e movimenti arrivarono al potere, ma ebbero ugualmente una stagione politica significativa come in Finlandia o nel Regno Unito con Oswald Mosley. Gli unici regimi che sopravvissero alla Seconda guerra mondiale furono quelli della Penisola iberica - Spagna e Portogallo - che si esaurono negli Anni 70.