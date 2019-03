Due rapper romani arrestati per aver rapinato i fan

Rapina aggravata dall'uso di armi. Questa l'accusa che ha portato all'arresto da parte dei carabinieri di due rapper di 23 e 25 anni a Roma. L'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita dai miliatari su ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Roma su richiesta della Procura. La coppia, conosciuta nello scenario trap e hip hop con i nomi d'arte Traffik e Gallagher, avrebbero aggredito nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo tre ragazzi all'uscita della stazione ferroviaria Roma Termini. Lo avrebbero fatto utilizzando anche un tirapugni in ferro. I rapper ventenni volevano i cellulari delle vittime.

LA DINAMICA DELLA TENTATA RAPINA

Le vittime si erano avvicinate ai due rapper, subito dopo averli riconosciuti, nella speranza di farsi firmare alcuni autografi. Quando però si sono presentati ai due giovani artisti il loro entusiasmo si sarebbe tramutato in paura a causa delle immediate e violente minacce ricevute senza preavviso. Il tutto unito con le violenze fisiche con cui sono stati aggrediti. Con non poche difficoltà i fan sono, di cui anche una ragazza minorenne, sono riusciti a fuggire velocemente a piedi, venendo però rincorsi dai due. Durante l'inseguimento, Traffik e Gallaher si sarebbero fermati anche a picchiare un cittadino del Bangladesh, di 50 anni, che era in strada ad aspettare l'autobus. L'uomo è stato riempito di calci e pugni per poi tentare di derubarlo, senza riuscirci a causa dell'intervento di alcuni passanti, del cellulare. Per scappare dalla furia dei due, lo straniero è finito investito da un'autovettura in transito. Soccorso e trasportato all'ospedale i medici gli hanno riscontrato la frattura della gamba.

L'ARRESTO DI TRAFFIK E GALLAGHER

Dopo le numerose segnalazioni ricevute i due rapper sono finiti nel mirino delle forze dell'ordine che dopo una rapita indagine li ha individuati, fermati e arrestati. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Stazione Roma Macao, con la collaborazione dei Carabinieri della Stazione di Novara.