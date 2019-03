Tutte le guerre della carta igienica

GOOGLE TRA PAKISTAN E INDIA

Dalla guerra giudiziaria per una carta igienica reale, su Google una carta igienica virtuale si innesta in una guerra reale. La bandiera del Pakistan, verde e con stella e mezzaluna bianche, è infatti comparsa all’improvviso come primo risultato sul motore di ricerca ogni volta che si digitava «best toilet paper in the world». Una bizzarria che è iniziata proprio in concomitanza con l’ultima recrudescenza del conflitto in Kashmir, con i due aerei indiani abbattuti e le mortaiate sui civili, in seguito all'attentato che il 14 febbraio ha provocato la morte di una quarantina di soldati. Alcuni hanno subito pensato all'opera di un hacker, ma sembra che in realtà il risultato su Google sia frutto di una causualità. Una moltitudine di indiani inferociti ha infatti iniziato a inveire contro il Pakistan usando diverse metafore e così la mera legge dell’algoritmo ha fatto sì che l’insulto sulla «miglior carta igienica del mondo» entrasse in tendenza.