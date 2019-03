Incidente a Verbania: famiglia travolta da un'auto

Un’intera famiglia è stata travolta da un'auto impazzita nella tarda serata del 23 marzo nel centro di Intra, frazione di Verbania che si affaccia sul Lago Maggiore. Il bilancio è di un morto, un uomo di 54 anni, di due feriti gravi, una donna di 34 e un'altra di 58. Ricoverato all'ospedale di Verbania un bambino di 20 mesi. Quasi subito il guidatore del mezzo, un 24enne, è stato fermato e trattenuto fino alla mattina, salvo poi essere rilasciato. Il giovane, che era stato accompagnato in caserma in stato di choc, è risultato negativo all'alcoltest. La polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, indaga sull'esatta dinamica dell'incidente e sulle sue cause, tra le quali non vengono esclusi un colpo di sonno e l'alta velocità.

INCEIDENTE SUL PONTE DI VIA VITTORIO VENETO

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la famiglia stava camminando sul marciapiede che costeggia il ponte di via Vittorio Veneto, in direzione centro, dopo aver cenato fuori. L'auto che li ha travolti, una Ford Fiesta, ha imboccato la discesa del ponte, è sbandata e ha invaso l'altra corsia, finendo col travolgere la famiglia sul marciapiede dopo avere evitato un'altra auto che viaggiava in senso opposto.

UNA DELLE VITTIME SBALZATA OLTRE IL PARAPETTO

Il gruppo è stato schiacciato contro la barriera di metallo del ponte. Il nonno, Gianni Agosti di 54 anni, di Cossogno, è stato sbalzato oltre al parapetto ed è caduto, con un volo di circa due-tre metri, sul marciapiede sottostante morendo sul colpo. Hanno invece riportato gravi ferite la nonna, 58 anni, e la mamma, 34 anni. Entrambe sono state trasferite in ospedale a Novara. Il bimbo ha riportato traumi lievi e sospette fratture.