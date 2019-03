Chi è Dmitrij Smirnov ospite al World Congress of families di Verona

Un ateo coerente «dovrebbe solo suicidarsi». «L’omosessualismo è un peccato, esattamente come l’alcolismo, l’uso di droga, uccidere gente per strada o rapinare una banca». «Ci siamo separati dagli omosessuali come dalla peste, perché è contagiosa». «Perché i giovani musulmani si avvolgono di dinamite e si fanno esplodere? Perché non vogliono essere governati da omosessuali». È un campione del tipo di oratoria per cui l’arciprete Dmitrij Smirnov è diventato uno dei religiosi più mediatici di tutta la Russia: capo di otto congregazioni moscovite, star di una seguitissima trasmissione tivù, onnipresente alla radio, titolare su YouTube di un canale in russo con centinaia di migliaia di visualizzazioni, è pure stato designato presidente della Commissione patriarcale per la famiglia e la maternità della Chiesa ortodossa russa. Anche se formalmente il Patriarcato di Mosca ha preso le distanze dalle sue posizioni sugli atei: «Parla a titolo personale», è stato ribadito anche se ha «la libertà di parola per farlo».

SMIRNOV STAR DEL CONGRESSO MONDIALE DELLE FAMIGLIE A VERONA

Proprio Dmitrij Smirnov sarà una star del World Congress of Families in agenda a Verona dal 29 al 31 marzo sponsorizzato dal ministro leghista Lorenzo Fontana e patrocinato dalla Regione Veneto e da Palazzo Chigi (anche se il sottosegretario M5s Vincenzo Spadafora ha chiesto formalmente il ritiro del patrocinio dei dipartimenti dell'Editoria e della Famiglia), che ha scatenato una tempesta politica. Tra gli invitati di spicco della kermesse si segnalano anche la ministra ungherese per la Famiglia Katalin Novak, il presidente moldavo Igor Dodon, l'attivista nigeriana Theresa Okafor che nel 2014 ha proposto una legge per incarcerare i gay, e il ministro ombra ugandese per lo Svilippo sociale Lucy Akello che per gli omosessuali vorrebbe addirittura la pena di morte.