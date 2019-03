Battisti confessa i quattro omicidi per cui è stato condannato

MA BATTISTI NON FARÀ NOMI SU COMPLICI E CORRESPONSABILI

Nobili ha spiegato che Battisti ha ammesso che «i 4 omicidi, i 3 ferimenti e una marea di rapine e furti per autofinanziamento, corrisponde al vero». e che non ha intenzione di svelare complicità e corresponsabilità: «Io parlo delle mie responsabilità, non farò i nomi di nessuno». «È un riconoscimento importantissimo al lavoro dei magistrati, una sorta di "onore delle armi" per chi lo ha inquisito» ha commentato il pm.

«NESSUNA COPERTURA OCCULTA»

Battisti ha dichiarato di non aver «avuto alcuna copertura occulta» durante la latitanza. ma di essersi avvalso della sue dichiarazioni di innocenza per ottenere appoggi dell'estrema sinistra in Francia, Messico e Brasile, e dello stesso Lula.

IL FIGLIO DELLA VITTIMA: «PASSO IN AVANTI, MA NIENTE SCONTI»

L'ammissione da parte di Cesare Battisti degli omicidi commessi «è un passo avanti, una conferma della sua colpa». ha dichiarato Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio di Santa Maria di Sala ucciso dai Pac il 16 febbraio 1979. «Spero che non ammetta gli omicidi per altri motivi - aggiunge - magari per ottenere una indulgenza dai giudici che non merita». «E' giusto che sconti per intero la sua pena - dice - .In fondo sono solo pochi mesi che si trova in galera. Lo confesso, non mi aspettavo che ammettesse tutto».

GRECO: «SVOLTA DOPO 37 ANNI IN CUI HA BARATO»

Il procuratore Francesco Greco ha spiegato ai cronisti che su richiesta dello stesso Battisti, assistito dal legale Davide Steccanella, tra sabato e domenica 23 e 24 marzo il terrorista è stato interrogato nel carcere di Oristano, dove è detenuto da gennaio quando venne arrestato in Bolivia. Nell'ambito dell'interrogatorio «sulle modalità della sua latitanza», ha chiarito il procuratore, «Battisti ha ammesso di avere partecipato direttamente a 4 omicidi, di cui in due è stato esecutore materiale». «Qua non si tratta di una collaborazione con la giustizia, ma di importantissime ammissioni arrivate da un "irriducibile" che ha barato per 37 anni e si è reso latitante, dichiarando di essere innocente e di essere un perseguitato politico». Nell'interrogatorio Battisti ha precisato «che avrebbe parlato solo di se stesso - ha spiegato Nobili - dopo che l'avvocato Steccanella gli ha fatto avere in carcere ad Oristano tutte le sentenze sui Pac». Nobili ha spiegato ancora che «per la prima volta in assoluto Battisti ha deposto queste dichiarazioni su questi fatti, dato che quando venne emesso l'ordine di cattura per gli omicidi lui era già latitante perchè era evaso nell'81 dal carcere».