Le reazioni dei familiari delle vittime alle parole di Battisti

Un'ammissione che Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio di Santa Maria di Sala ucciso dai Pac il 16 febbraio 1979, ha interpretato come «un passo avanti» perché rappresenta «una conferma della sua colpa». Il figlio di Lino Sabbadin non nasconde di essere stato preso in contropiede dalle ammissioni fatte da Battisti: «Lo confesso», ha ammesso, «non mi aspettavo che ammettesse tutto». Sullo sfondo, però, resta un dubbio: «Spero», ha spiegato con tono pacato ma fermo, «che Battisti non ammetta gli omicidi per altri motivi, magari per ottenere un'indulgenza dai giudici che non merita: è giusto che sconti per intero la pena».

CAMPAGNA: «SI SCUSI ANCHE CHI L'HA PROTETTO»

«Le scuse adesso», ha aggiunto Maurizio Campagna, fratello di Andrea Campagna, l'agente della Digos assassinato a Milano il 19 aprile 1978, «mi sembrano fuori luogo. Non sono veritiere, secondo me: l'unica cosa che Battisti pensa di ottenere sono gli sconti che hanno ottenuto tanti terroristi, compresi i componenti dei Pac». E a Battisti, che a proposito degli anni di piombo e degli omicidi di quegli anni ha parlato di una "guerra", Campagna ha risposto che «erano omicidi effettuati da killer seriali quali erano Battisti e la sua combriccola. Le scuse dovevano essere fatte molto tempo prima». Maurizio Campagna ha chiamato in causa anche un'altra figura chiave nella vicenda Battisti, l'ex presidente brasiliano: «Forse», ha spiegato, «sono altri che dovrebbero chiedere scusa, come Lula e gli altri che lo hanno protetto».