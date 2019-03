Tutti assolti per il vecchio caso delle trasfusioni di sangue infetto

Il fatto non sussiste: sono stati tutti assolti, dal Tribunale di Napoli, i 10 imputati nel processo sullo scandalo dei decessi che sarebbero stati causati dalle trasfusioni di sangue infetto. Tra le persone sotto processo figuravano anche Duilio Poggiolini (difeso dall'avvocato Luigi Ferrante), all'epoca dei fatti (gli anni '90) dg del servizio farmaceutico del ministero, e gli ex manager e tecnici del Gruppo Marcucci (difesi dagli avvocati Alfonso Stile, Carla Manduchi e Massimo Di Noia). Nel 2016, tuttavia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia a risarcire con 10 milioni di euro 350 malati che si infettarono più di 20 anni fa, con sangue ed emoderivati non sottoposti alle procedure che attualmente garantiscono l'assoluta sicurezza delle trasfusioni. Una piccola parte delle migliaia di malati coinvolti alla fine degli Anni 80 dallo scandalo del sangue contagiato da virus dell’Hiv, epatite B e C. In quegli anni l’Italia acquistava sangue dall’estero e la magistratura napoletana ha aperto un'inchiesta per verificare se ci fossero responsabilità di omesso controllo. Ma gli imputati si sono sempre difesi affermando che solo nel 1988 si sono affermati i metodi di disattivazione virale al calore umido o con solvente tensioattivo; che prima del 1983 la causa dell'Aids non era stata ancora scoperta e l'individuazione del virus eisale all'anno successivo; e che solo nel 1989 è stata definita l'eziologia dell’epatite C.