Come sta andando lo sciopero degli aerei del 25 marzo 2019

I MOTIVI DELLA PROTESTA: «MISURE URGENTI NON RINVIABILI»

Il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, ha spiegato in una nota: «Oggi sciopero del settore del trasporto aereo perché non sono più rinviabili misure urgenti per un migliore quadro regolatorio che sostenga lo sviluppo economico e sociale del settore. Alla Conferenza nazionale sul trasporto aereo sono state condivise misure importanti che vanno attuate subito». E ancora: «Chiediamo con urgenza una legge di sostegno, affinché la competizione tra le imprese e tra i vettori avvenga sulla qualità e non sulla compressione delle tutele e dei diritti dei lavoratori. È necessario prevedere il contratto collettivo nazionale del trasporto aereo quale riferimento minimo dell'intero settore, per eliminare ogni forma di dumping, che finora ha causato troppe crisi aziendali e troppi lavoratori precari, e ha scalciato la concorrenza sana. Infine, bisogna rendere strutturale il finanziamento del fondo di sostegno al reddito del settore, ora coperto solo per il 2019 e in misura inferiore alle necessità».