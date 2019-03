Igor il russo è stato condannato all'ergastolo. Il gup Alberto Ziroldi ha deciso il massimo della pena per il killer serbo, al secolo Norbert Feher, processato a Bologna in abbreviato per gli omicidi del barista Davide Fabbri e del volontario Valerio Verri e per altri reati. Feher, dopo una latitanza di otto mesi, è stato arrestato in Spagna a dicembre 2017 e da allora è in carcere a Saragozza. Feher ha reagito alla lettura della sentenza del giudice per le indagini preliminari rimanendo immobile, apparentemente impassibile. L'mputato ha ascoltato la decisione collegato in videoconferenza dal carcere di Saragozza in Spagna.«Non ha detto niente, ha solo ringraziato per il lavoro svolto», ha detto l'avvocato Gianluca Belluomini che lo assiste, annunciando appello. «Sono felice soprattutto per tutti i parenti delle vittime, per mia moglie, per tutte le persone che hanno sofferto, che questa persona, questo mostro, sia stato condannato all'ergastolo», ha invece commentato Marco Ravaglia, agente provinciale di Ferrara rimasto gravemente ferito nell'agguato in cui Igor il russo uccise il suo compagno di pattuglia, il volontario Valerio Verri. «È stata data una giusta condanna, sono molto provato», ha aggiunto.