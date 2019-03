Vasto incendio a Genova, sulle alture di Cogoleto

GLI SFOLLATI DA OGGI SISTEMATI NEGLI ALBERGHI

Nella notte 47 persone sono state ospitate nella palestra della scuola Don Milani, dove volontari hanno assistito gli sfollati. Altre persone hanno dormito in macchina o da amici. Gli sfollati hanno poi trovato sistemazione negli alberghi. Le difficoltà maggiori si sono avute per le persone anziane e disabili che sono state raggiunte da pompieri e volontari nelle loro abitazioni e portate in salvo.

I DANNI ALLE ABITAZIONI E L'AUTOSTRADA CHIUSA

Il sindaco Mauro Cavelli ha parlato di due abitazioni gravemente danneggiate dal fuoco. Inoltre è stato chiusa l'autostrada A10 tra Varazze (Savona) e Arenzano (Genova) in entrambe le direzioni, essendo il tratto lambito dalle fiamme. Riaperta una direzione sola in mattinata. Scuole chiuse per far fronte all'emergenza. «È stata una notte durissima. Per fortuna adesso stanno intervenendo i mezzi aerei e la situazione è meno grave» ha detto il vicesindaco di Cogoleto Marina Costa. «Il rogo è partito dalla parte alta ed è arrivato fino al mare. Ci sono più focolai. Al momento è difficile fare una prima stima - prosegue Costa - perché le fiamme sono ancora attive. Sicuramente ci sono due abitazioni raggiunte dalle fiamme, diversi magazzini e auto distrutte».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOTI: «LA PROTEZIONE CIVILE SUL POSTO»

«Un grande incendio a Cogoleto. I Vigili del Fuoco sono sul posto. La Protezione Civile della Liguria è attivata e stiamo monitorando la situazione con la Prefettura di Genova. Famiglie evacuate in via precauzionale. Il vento forte sta alimentando le fiamme» ha scritto su Facebook il presidente della Regione Giovanni Toti. «La sala operativa della Protezione civile della Regione è rimasta aperta tutta la notte, oltre 60 unità tra Vigili del fuoco e volontari hanno operato sulle alture di Cogoleto e da stamattina anche i Canadair. Sarà una giornata complicata per la viabilità. La A10, subito chiusa in entrambe le direzioni, tra Arenzano e Varazze, è stata riaperta in un senso, verso Savona. Grazie alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco e a tutti i volontari che stanno lavorando senza sosta».