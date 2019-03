Due sbarchi di migranti in poche ore a Lampedusa

Secondo sbarco nel giro di poche ore a Lampedusa. Nella notte tra il 25 e il 26 marzo una piccola barca con 23 migranti a bordo, tra cui sette donne e tre bambini, è approdata direttamente nel porto dell'isola siciliana. Anche in questo caso si tratterebbe di un'imbarcazione messa in mare da una nave madre più grande. Il 25 marzo altri 16 migranti, tra cui un bambino e tre donne, sono approdati con un barchino in vetroresina direttamente nel porto di Lampedusa, proprio davanti alla Guardia costiera. «Lo ripeto sempre: qui gli sbarchi continuano, ma non sono molti a saperlo. Se il mare non fosse stato leggermente agitato, avremmo registrato numeri più alti», ha detto il sindaco della città, Totò Martello.