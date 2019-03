Come è andata la visita di Papa Francesco in Campidoglio

Visita cordiale di Papa Francesco in Campidoglio. Il Pontefice ha fatto visita all'amministrazione capitolina incontrando anche la sindaca Virigina Raggi in un colloquio privato. Poi i due hanno tenuto due brevi discorsi sullo stato della città di Roma, con anche l'annuncio dell'istituzione di una borsa di studio e l'intitolazione della Sala della Piccola Protomoteca alla Laudato sì di Papa Francesco.

L'OMAGGIO DELLA SINDACA AL VATICANO

La sindaca aprendo il suo discorso ha affermato: «Santità, benvenuto. E grazie per la straordinaria attenzione che rivolge a Roma. È un onore per me accoglierla in Campidoglio ed è con profonda e sincera emozione che Le do il benvenuto in quest'Aula, a nome di tutti cittadini di Roma». «Roma, città aperta, città del multilateralismo e del multiculturalismo», ha continuato, «ospita le rappresentanze diplomatiche di tutto il mondo con le quali è vivo un rapporto di confronto e dialogo costante. Un rapporto che viene consolidato attraverso numerose iniziative di interrelazione». «Ci sarà, proprio qui a Roma,», ha aggiunto, «la nuova sede dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Auspico che tale iniziativa possa contribuire a rafforzare fruttuosamente i rapporti tra le due sponde del Mediterraneo, tra la nostra Europa e i giovani Stati del continente africano. Roma guarda al futuro e si conferma ancora una volta città del dialogo». «Roma», ha detto ancora la prima cittadina, «è anche città della solidarietà grazie all'attività di migliaia di volontari e a quella di centinaia di associazioni, religiose e laiche, come la Caritas con la quale da decenni siamo impegnati, fianco a fianco, a sostegno dei più deboli».

L'OMAGGIO AL TEVERE CHE UNISCE

«In questa splendida giornata», ha continuato, «il Colle Vaticano e quello Capitolino si stringono in un reciproco abbraccio affettuoso». «Oggi siamo al di qua del Tevere e, come ebbe a dire in un suo chirografo pubblicato il 23 giugno 2017», ha detto rivolta al Pontefice, «nel libro 'Oltretevere', il fiume 'non è una barriera che divide, ma una possibilità per comunicare' e ancora 'lo stesso Tevere sfocia infatti nel più vasto mare e come il fiume porta acqua al mare, così le istituzioni esistono per servire la famiglia umana e la dignità irripetibile e trascendente di ciascuna persona'».