Ciò che non torna nelle indagini sugli scontri di Inter-Napoli

Dica pure.

Noi avvocati coinvolti nel processo, insieme con i nostri clienti, non abbiamo mai negato la gravità di quanto accaduto. Inoltre, anche durante la convalida degli arresti, nessuno ha voluto né minimizzare né ridimensionare gli incidenti del 26 dicembre in via Novara. L’episodio è veramente grave; è morta una persona, un padre di famiglia.

I giovani da lei difesi si sentono responsabili per questa luttuosa vicenda?

No. Sostenere questa tesi è una forzatura eccessiva.

Qui volevo arrivare, la procura ha fatto leva su un principio: nessun incidente, nessun morto da piangere.

I miei assistiti sono responsabili solo per aver partecipato a una rissa e di aver, inoltre, lanciato degli oggetti. Azioni che non abbiamo mai negato.

In più di un’occasione il gip, Guido Salvini, ha posto l’accento sul carattere «omertoso» delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti negli incidenti, quindi si tratta di una considerazione rivolta anche nei confronti dei suoi assistiti. Cosa ne pensa?

Non sono assolutamente d’accordo con questa lettura. I miei ragazzi hanno parlato solo di quanto a conoscenza. Non sapevano nulla né dell’organizzazione degli scontri né della morte del povero Belardinelli. I filmati in possesso della procura dimostrano, con certezza, che i miei clienti erano dall’altro lato della carreggiata rispetto a quella dove è stato investito il tifoso del Varese. Guardavano in altra direzione.

Delle armi usate per l’agguato non sapevano niente?

Nulla. Come si evince dagli atti del processo, erano già sul posto al momento del loro arrivo.

I suoi assistiti non ricordavano più i nomi di chi, in auto, li ha accompagnati dal pub “Cartoons”, ritrovo per la spedizione, al luogo teatro degli scontri: si metta nei panni del gip, è una posizione che lascia qualche dubbio, non crede?

È vero, sembrano dichiarazioni sbrigative e incomplete, ma dobbiamo essere chiari su questo passaggio. Abbiamo preferito, come le dicevo, assumerci le nostre responsabilità. L’omertà di cui parla il dottor Salvini la leggo come una forzatura emotiva, anche corretta dal suo punto di vista, volta al desiderio di raccogliere più informazioni possibili verso l’accertamento della verità.

Quindi?

Ha esercitato - lecitamente, per carità - pressione sugli arrestati con quello scopo in mente. I miei assistiti hanno mantenuto la coerenza con sé stessi senza voler parlare di persone terze.

Per farla breve, non hanno voluto barattare la loro vita con quella di altri? È corretto?

Esatto. Sia chiaro, non sono esuli da responsabilità. Hanno commesso degli errori e sono stati, per questo motivo, puniti. Si tratta, tuttavia, di ragazzi intellettualmente onesti. È opportuno, da parte mia, evidenziare quest’aspetto, perché rivela un particolare tutt’altro che secondario nel contesto dell’analisi complessiva dei fatti.

Voci di corridoio segnalano “anomalie” procedurali durante le indagini. Si mormora, per esempio, di alcuni soggetti entrati in questura come «persone informate sui fatti», ma poi usciti come indagati. Conferma o smentisce?

Le confermo l’indiscrezione, ma anche in questo caso mi preme fare un approfondimento.

Lo faccia.

Fino all’arresto dei miei assistiti e del Da Ros, il comportamento degli inquirenti è stato perfetto.

Poi cosa è cambiato?

I primi dubbi sul mancato rispetto “delle regole del gioco” sono sorti al momento della perquisizione effettuata in casa di un ragazzo (uno dei due tifosi difesi dall’avvocato Radaelli nel secondo filone del processo, ndr), inizialmente chiamato a rispondere solo nella veste di “persona informata sui fatti”.

Si tratta di un’anomalia?

Certo. Nel momento in cui subisce una perquisizione, la posizione del mio assistito all’interno dell’inchiesta cambia radicalmente. La polizia avrebbe dovuto comunicare all’interessato l’intervento di un legale a tutela dei suoi diritti.

Non è stato annunciato questo diritto?

No.

Ci sono stati altri casi?

Sì. Uno ha riguardato ancora questo ragazzo, ricevuto da una nuova convocazione in questura pochi giorni dopo i fatti appena raccontati. Anche in quest’occasione non sono stato avvisato. Anzi, peggio: sono stato scavalcato. Ho capito che qualcosa si era rotto nel normale iter procedurale.