A Torino due borse di studio «solo per i figli degli italiani»

Borse di studio solo agli italiani figli di italiani. E sempre che continuino ad abitare nel nostro Paese. Dal 2007 l'Accademia delle scienze di Torino bandisce due borse di studio da 5.000 euro ciascuno a favore di laureati in ingegneria meccanica o aerospaziale al Politecnico e scienze matematiche, fisiche e naturali all'Università di Torino. Quest'ultima borsa, inoltre, è riservata solo alle donne. L'Accademia delle scienze di Torino è una veneranda istituzione di diritto privato che ha sede in un palazzo secentesco a pochi passi dal Museo egizio e che annovera tra i suoi soci personalità illustri come Gustavo Zagrebelsky e Massimo Salvadori.

IL LASCITO DISCRIMINANTE DI MARIA LUISA PETRAZZINI

La scelta per così dire "sovranista" è una conseguenza del lascito di Maria Luisa Petrazzini, la donna grazie alla quale le borse possono essere pagate ogni anno e che nel testamento ha esplicitamente previsto che non potessero partecipare cittadini stranieri o anche italiani che però hanno genitori stranieri. Le due borse sono intitolate alla memoria di Ernesto e Ben Omega Petrazzini (Ben Omega è stato un dirigente della Fiat ai tempi di Valletta) quella per i laureati in ingegneria e Angiola Agostinelli Gili quella per le scienze matematiche, fisiche e naturali. Quest'ultima borsa, in particolare, è riservata a neolaureate di sesso femminile.

IL SOSTEGNO DEI MINISTERI, DELLA REGIONE DELLA COMPAGNIA SAN PAOLO

L'ente, evidentemente, ha preferito quindi non rinunciare alla borse, piegandosi alle indicazioni della vedova Petrazzini. Tra i principali sostenitori di questo ente privato c'è la Compagnia di San Paolo, la Regione Piemonte e i ministeri dei Beni culturali e dell'istruzione e della ricerca universitaria. Così l'articolo 1 dello Statuto definisce i compiti di questo ente: «L'Accademia delle Scienze di Torino - istituita nel 1783 con regie patenti da Vittorio Amedeo III - si propone di contribuire al progresso scientifico, promuovendo ricerche e curando la pubblicazione dei loro risultati, contribuendo alla diffusione del sapere mediante congressi, convegni, seminari, conferenze e ogni altro mezzo ritenuto idoneo, e inoltre fornendo pareri e formulando proposte alle istituzioni pubbliche e a organismi privati nei campi di sua competenza. Essa si dà i propri ordinamenti e assolve i propri compiti istituzionali in modo autonomo, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente».