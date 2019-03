Riecco la "truffa" dell'investimento in bitcoin

Dalle testimonianze che ho raccolto, il primo investimento svanisce in men che non si dica, e ancor prima che l’investitore realizzi di essere vittima di una truffa ecco che riceve una seconda chiamata che spiega che si è trattato di un colpo di sfortuna, ma che non si deve disperare, basta versare un altro po’ di soldini nel conto di cui sopra per avere la certezza che rivedremo l'investimento più un lauto guadagno. Ovviamente anche il secondo investimento andrà perduto e a quel punto forse ci si renderà conto di esser stati presi per i fondelli. Ma i nostri denari hanno oramai preso il volo, a poco serve la consapevolezza dell’esser stati raggirati.

NESSUNO SI MERITA DI ESSERE RAGGIRATO IN QUESTO MODO

Spesso i miei lettori mi dicono che la gente che casca in questi giochini finanziari si merita di venire fregata. Il problema è che chi ci casca, spesso, è solo un povero ignorante in materia finanziaria (per non parlare di digitale) e magari investe i suoi risparmi convinto di poter fare qualcosa che lo risollevi da un momento di crisi. Io non riesco proprio a non pensare a quanti, disperati cercano modi per tirare avanti, e magari garantire un futuro ai propri figli. Sicuramente sono persone che dovrebbero studiare prima di investire denaro a caso, o rivolgersi a professionisti veri. Ma non è giusto che vengano truffate così. Non credo serva aggiungere altro se non un classico: occhio al portafoglio!