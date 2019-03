Il braccio di ferro tra Italia e Kenya sul rapimento di Silvia Romano

Le indagini sul rapimento di Silvia Romano si sono arenate da mesi e alla base del blocco ci sarebbe un difficile braccio di ferro tra Italia e Kenya. Secondo una ricostruzione del Corriere della Sera tra il 24 e 25 marzo, Roma, via Interpol, avrebbe chiesto a Nairobi di inviare un pool di investigatori per aiutare nelle ricerche della cooperante italiana rapita il 20 novembre scorso dal villaggio di Chakama, ma dal governo keniano, però, non sarebbe arrivata alcuna risposta. Parallelamente la Procura di Roma è in attesa di una risposta dopo l'invio di una rogatoria internazionale in merito alle indagini per sequestro di persona per finalità di terrorismo.

TRA ITALIA E KENYA MANCANO ACCORDI DI COOPERAZIONE

Fonti giudiziarie hanno precisato che nella rogatoria gli inquirenti chiedono agli omologhi keniani di potere condividere, anche sul piano della cortesia internazionale poiché mancano trattati di cooperazione tra i due Paesi, gli elementi di indagine acquisiti dalla magistratura locale e in particolare le testimonianze e l'attività istruttoria svolta per risalire agli autori del rapimento. A piazzale Clodio si fa notare che la scelta della Procura e dei Ros di inviare un team di inquirenti «è segno di particolare attenzione poiché fatta solo in casi particolari».