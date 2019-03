Arrestato Giuliano Castellino, il leader romano di Forza Nuova

UNA COMMANDO DI OTTO PERSONE PER AGGREDIRE I GIORNALISTI

Secondo la ricostruzione della questura in tutto otto persone, tra le quali Castellino e Nardulli, avrebbero discusso animatamente con Marchetti perché stava riprendendo le fasi della cerimonia. Gli agenti, dopo aver calmato gli animi, avrebbero accompagnato il fotografo all'esterno del cimitero, per evitare che la situazione potesse degenerare. Marchetti, sul momento, avrebbe dichiarato di non aver subìto «alcuna minaccia o lesione». Ma successivamente si è rivolto alla Digos, accompagnato da Marconi, per denunciare l'aggressione. Al fotografo sono stati refertati tre giorni di prognosi per alcune contusioni. «Non sai con chi hai a che fare…noi non scherziamo», avrebbe detto Vincenzo Nardulli al giornalista Marconi nel corso dell'aggressione. Le minacce sono citate nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Mara Mattioli su richiesta del pm Eugenio Albamonte. Il giudice ha ricostruito le fasi della colluttazione e ha citato anche anche l'altro arrestato, Giuliano Castellino, che ha chiesto con violenza al giornalista di mostrargli le foto fatte. «Hai capito che devi fa vede' le foto? A me delle guardie non me ne frega un cazzo, io tiro fuori il ferro e ti sparo in testa, pezzo di merda…a me non mi devi toccare sennò ti sfondo la testa. Questa banda di infami, so' peggio del peggio, degli sbirri, giornalisti bastardi».