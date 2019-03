Anche Forza Nuova partecipa al Congresso sulla famiglia di Verona

CONFERMATA LA PRESENZA DEL VESCOVO DI VERONA

Anche il vescovo di Verona, monsignor Giuseppe Zenti, in un'intervista pubblicata su L'Arena, ha confermato la sua presenza al Congresso per «portare un saluto e il messaggio di papa Francesco sulla famiglia». La famiglia, ha spiegato, «è una sola, non esiste quella tradizionale e quella moderna», e poi «ci sono le altre forme come le unioni civili che hanno un grande valore, non ci può e non ci deve essere scontro tra questi ma dialogo e rispetto reciproco».Il vescovo ha precisato di essersi consultato sulla presenza con il cardinal Farrel, prefetto vaticano per i laici, la famiglia e la vita, Zenti ha sottolineato di non aver presente «tutto il puzzle dei lavori» dell'incontro, e ha auspica «che non ci siano contrapposizioni e scontri, anzi, faccio un appello al dialogo tra le diverse posizioni».