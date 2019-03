Maestra d'asilo arrestata a Varzi per presunti maltrattamenti sui bambini

Una maestra di 50 anni, titolare di un asilo nido a Varzi, comune dell'Oltrepò Pavese, è stata arrestata il 28 marzo dalla Guardia di Finanza. La donna, alla quale sono stati concessi gli arresti domiciliari, è accusata di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra uno e tre anni. Due sue collaboratrici, inoltre, sono state denunciate per abuso dei mezzi di correzione nei confronti di minori. Nel giro di pochi mesi le indagini hanno confermato le voci sui comportamenti della maestra 50enne incastrata dai filmati che hanno documentato le violenze fisiche - spinte, strattoni e schiaffi - ma anche psicologiche nei confronti dei piccoli.

MAESTRA D'ASILO ARRESTATA A CERNOBBIO

Quello di Verzi non è l'unico caso di maltrattamenti ai danni di bambini. Sempre giovedì un'altra maestra d'asilo è stata arrestata a Cernobbio, sul lago di Como, dai carabinieri. Gli uomini dell'Arma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip di Como nei confronti della donna, una 58enne, ritenuta responsabile di maltrattamenti «commessi in qualità di educatrice in un asilo nido di Cernobbio (Como), dove poneva in essere condotte violente nei confronti di bambini di età compresa tra i 3 e i 18 mesi».