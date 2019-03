Scosse di terremoto lunga la costa delle Marche

Nottata e mattinata di paura lungo la costa marchigiana. Due scosse di terremoto sono state registrate il 28 marzo dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: la prima, di magnitudo 3.1 e a una profondità di 11 km, è delle 10:22, mentre la seconda, di intensità 3.6, è stata registrata alle 10:55, ad 8 km di profondità. Altre due scosse di magnitudo 3.1 sono state registrate la sera del 27 marzo al largo delle Marche, davanti alla costa fermano-picena. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), i sismi sono avvenuti alle 21:59 e alle 23:03 con ipocentro tra gli 11 e i 19 km di profondità ed epicentro tra e 10 e i 18 km di distanza da Pedaso (Fermo). Non si segnalano danni a persone o cose, nonostante tante persone che abitano nella zona colpita dallo sciame sismico si siano riversate in strada e gli studenti dei Comuni di Grottammare e Cupra Marittima sono stati fatti uscire in via precauzionale dalle scuole e le lezioni siano state immediatamente sospese. Gli uffici tecnici comunali intanto si sono messi al lavoro per effettuare sopralluoghi su tutti gli edifici pubblici, a partire proprio dalle scuole. Gli istituti rimarranno chiusi anche nella giornata di domani, mentre per quanto riguarda sabato si attenderà l'evoluzione dello sciame sismico.