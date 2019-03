I nomi in campo per i nuovi vertici dell'Associazione nazionale magistrati

L'Associazione nazionale magistrati si appresta a scegliere i suoi nuovi vertici. Sabato 6 aprile si riunirà infatti il comitato direttivo centrale, per procedere all'elezione del presidente e della giunta. Si tratta di una scadenza naturale imposta dal principio della rotazione delle correnti che regola il sindacato delle toghe, ma stavolta potrebbe segnare anche un cambio di passo.

LA CORRENTE DI DESTRA PRONTA A PRENDERE IL TIMONE DEL SINDACATO

Ad assumere il timone dell'Anm sarà infatti Magistratura Indipendente, la corrente che rappresenta le toghe di destra e che ha sempre frenato sugli interventi a difesa dei magistrati sottoposti ad attacchi dalla politica, nella convinzione che la difesa delle prerogative della magistratura non debba mai tradursi in scelte di campo. Una visione che nei mesi passati ha provocato più di una fibrillazione dentro l'Anm soprattutto con Area, l'associazione che rappresenta i magistrati progressisti e anche le cosiddette toghe rosse di Magistratura democratica, che invece ha sempre spinto perché il sindacato rispondesse colpo su colpo alle delegittimazioni. Frizioni ci sono state anche con Unità per la Costituzione, la corrente di centro che esprime l'attuale presidente dell'Anm, Francesco Minisci.

LO SCONTRO INTERNO ALLE TOGHE SUL CASO PEVERI

Da questo punto di vista è stata clamorosa la dissociazione di Magistratura Indipendente dal documento con cui un mese fa l'Anm ha accusato il vicepremier Matteo Salvini di violare le prerogative della magistratura con le sue dichiarazioni sul caso dell'imprenditore Angelo Peveri, in carcere perché condannato in via definitiva per aver sparato a un ladro dopo averlo fatto inginocchiare. «Peveri è una persona per bene che non avrebbe dovuto nemmeno entrare in carcere, se serve sono pronto ad andare dal presidente della Repubblica», aveva detto Salvini dopo averlo visitato in cella, facendo del suo caso una bandiera per la riforma della legittima difesa. Se allora non si è arrivati alla crisi e se ora si andrà avanti con la giunta a tre - divenuta tale dopo l'uscita di Autonomia e Indipendenza, la corrente di Piercamillo Davigo - sino al 2020, quando ci saranno le elezioni per il rinnovo del parlamento dell'Anm, è per non indebolire il sindacato proprio nel momento in cui potrebbe diventare realtà la separazione delle carriere in magistratura, prevista dal disegno di legge costituzionale che ha cominciato il suo iter in commissione Affari Costituzionali della Camera.

I TRE FAVORITI PER LA PRESIDENZA DELL'ANM

Intanto è aperto il toto-nomine sul profilo che Magistratura Indipendente proporrà alle altre correnti per il ruolo di presidente. Tre i candidati più gettonati: i pm Stefano Buccini (sostituto procuratore a Venezia) e Liana Esposito (sostituto a Napoli) e il giudice del tribunale di Genova Pasquale Grasso, che secondo il tam tam delle indiscrezioni potrebbe essere il favorito.