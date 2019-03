Chiesto un secondo incidente probatorio sul crollo del ponte Morandi

La richiesta, su cui adesso deve esprimersi il Gip Angela Nutini, è stata notificata alle 73 persone fisiche e alle due società indagate, Autostrade per l'Italia e Spea Engineering, azienda del gruppo Autostrade delegata ai monitoraggi e alla prevenzione dei rischi. Il secondo incidente probatorio servirà a stabilire le cause esatte del crollo del ponte. Il primo, tutt'ora in corso, è invece finalizzato a stabilire lo stato di "salute" dell'infrastruttura e le modalità di demolizione dei monconi rimasti in piedi. La procura genovese, nel chiedere il secondo incidente probatorio, non ha ancora precisato i quesiti cui i periti dovranno dare una risposta, nel momento in cui il giudice fisserà la data dell'esame.

POLEMICHE SUI COMPENSI DEI VERTICI DI ATLANTIA

Intanto Franco Ravera, presidente del comitato degli sfollati, ha commentato così la relazione sulla remunerazione di Atlantia, la holding che controlla Autostrade per l’Italia, da cui risulta che Giovanni Castellucci ha percepito nel 2018 un compenso di 5,05 milioni di euro in qualità di ad e dg di Atlantia, incluso un bonus di 3,7 milioni di euro, mentre il presidente, Fabio Cerchiai, ha incassato 1,28 milioni, compreso un bonus di 560 mila euro: «Non posso che essere perplesso di fronte a una notizia simile, in parte perché a quanto mi risulta i premi vengono assegnati in caso di produttività e stiamo parlando di un’azienda che se ancora non è stata dichiarata responsabile per il disastro sappiamo che forse non ha fatto il possibile perché il disastro fosse evitato. E poi perché davanti a queste cifre penso al fatto che Aspi ha chiesto conto delle spese sostenute finora dalla struttura commissariale e di quelle previste, visto che dovrà risarcire. Ma quei presunti extra sono nulla in confronto ai milioni assegnati ai dirigenti».