Dieci curiosità sull'ora legale 2019

3. IN 13 ANNI ABBIAMO RISPARMIATO 1 MILIARDO E MEZZO

Secondo Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, l'alternarsi dei due sistemi andrebbe mantenuto solo per i risparmi che comporta. Infatti, il semplice spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti si traduce in un minor consumo di energia elettrica pari a circa 562 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200 mila famiglie. In soldoni, i tecnici hanno calcolato che «considerato che un kilowattora costa in media al cliente domestico tipo circa 20,62 centesimi di euro al lordo delle imposte, la stima del risparmio economico per il sistema relativo al minor consumo elettrico nel periodo di ora legale per il 2018 è pari a 116 milioni di euro. Dal 2004 al 2017 il risparmio calcolato è stato di circa 8 miliardi e 540 milioni di kilowattora (quantitativo equivalente alla richiesta della Sardegna) e ha comportato un risparmio per i cittadini di 1 miliardo e 435 milioni di euro».

4. NEGLI USA ALCUNI STATI DECIDONO AUTONOMAMENTE

Se la possibilità di decidere autonomamente sull'ora da adottare getta nel panico più di un transfrontaliero Ue, una situazione simile, a macchia di leopardo, è invece realtà consolidata negli Usa, in cui si concede a livello federale ad alcuni Stati di ignorare l'ora legale. Il caso più clamoroso in Arizona: mentre per i territori che fanno capo alla capitale, Phoenix, le lancette dell'orologio non si spostano mai, la Nazione Navajo, riserva indiana che si trova in seno al Paese, riconosce entrambi i sistemii. Non si tocca l'orologio nemmeno alle Hawaii, Virgin Islands e a Puerto Rico.