Il caso di Trenord e la difficile vita dei disabili in treno

UNA NEGLIGENZA CHE COMPLICA LA VITA

Quando capitano questi episodi solitamente vengono accampate giustificazioni legate alla sicurezza e alla responsabilità. I capotreni, contro cui noi “carrozzati” inveiamo ma che in realtà sono solo le ultime ruote del carrozzone e non certo da loro dipendono le scelte strategiche in materia di interventi strutturali sui convogli, ci rispondono offrendoci sempre la solita minestra di scuse. Loro malgrado, ci spiegano, il personale addetto all'assistenza dei passeggeri a ridotta mobilità (termine che mi fa sempre sorridere se penso al fatto che, a causa delle mie distonie, nell'arco di una giornata, io mi muovo più di tutti i “normaloidi” messi insieme) non può assumersi la responsabilità di trasbordare un corpo umano da una sedia a rotelle a un sedile. Comprendo la criticità anche se non posso fare a meno di far notare quanto una negligenza imputabile solo alle società di trasporto ferroviario complichi la vita di persone a cui la società intera, per come è strutturata, già non la renda semplice.

ANCHE A NOI CAPITA DI PRENDERE UN TRENO AL VOLO

Tuttavia in questo caso, per sedersi, il signor Lucheschi non aveva chiesto aiuto al personale di Trenord ma aveva occupato il posto grazie al sostegno della sua accompagnatrice. Dov'è il problema, allora? Ovvio che sussista in quanto, in caso di infortunio del passeggero, la responsabilità ricadrebbe su chi gli ha permesso di viaggiare in condizioni non a norma di legge. Ma perché dobbiamo pagare noi viaggiatori per una manchevolezza altrui? L'altra giustificazione addotta dal capotreno per farlo scendere è stata il mancato preavviso – di almeno 48 ore - nel richiedere l'assistenza da parte del personale preposto. A parte il fatto che, nella pagina dedicata alle informazioni riguardanti i viaggiatori con disabilità, nel sito internet di Trenord c'è scritto: «In assenza di preavviso, [...] sarà compiuto ogni sforzo ragionevole per fornire [...] l'assistenza necessaria per il viaggio alla persona con disabilità o a mobilità ridotta [...]» e nel caso del signor Edoardo non mi pare proprio sia stato fatto alcun ragionevole sforzo.