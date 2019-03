La terza giornata del Congresso mondiale delle famiglie a Verona

Terza giornata del Congresso mondiale delle famiglie di Verona. Domenica 31 marzo la convention inizia alle 7.15 con una messa, cui seguirà l’ultima plenaria, la cerimonia di chiusura e, infine, la Marcia per la famiglia che sfilerà nelle strade della città veneta. Sabato 30 è esplosa la tensione tra Lega e M5s. All'intervento sul palco di Matteo Salvini ha risposto da Roma Luigi Di Maio, in una triangolazione pericolosa che ha coinvolto anche Palazzo Chigi costringendo il premier Giuseppe Conte a intervenire con una strigliata al ministro dell'Interno. Miccia per dar fuoco alle polveri è stato un tema tutto sommato minore: le adozioni. Salvini ha attaccato l'alleato di governo, nella persona del sottoseretario con delega alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora: «Si occupi di rendere più veloci le adozioni, ci sono più di 30 mila famiglie che attendono di adottare un bambino». Ma il capo politico del M5s ha replicato seccamente: «Salvini legga bene le deleghe. Spadafora non c'entra. Quella sulle adozioni è in capo al ministro della Famiglia Lorenzo Fontana e al presidente del Consiglio».