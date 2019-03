Dieci consigli su come sfruttare l'ora legale

7. GIOCHI DI STRADA

Per chi ha dei bimbi è il momento di sfruttare i giochi di quartiere collettivi e gratuiti: quegli scivoli, altalene e dondoli che d'inverno sono raggiunti dal buio troppo presto. Aria aperta e qualche sudata concilieranno poi il sonno. Per chi adora le idee vintage ma sempre valide: gessetti, pallone e corda da saltare.

8. SABOTARE L'APERICENA

Sessanta minuti in più di luce per sabotare il rituale dell'apericena, moda che ha ormai conquistato anche il Sud. Ci sono più ragioni per tornare alla classica distinzione tra aperitivo e cena. Da gustare con una selezionata compagnia.

9. PULIZIE REALI E VIRTUALI

Senza cadere nella trappola giapponese imposta dalla guru Maria Kondo c'è tempo per riorganizzare spazi e ambienti in cui si sono accumulati oggetti. Gesti catartici da ripetere nel mondo virtuale, soprattutto quello social. Via i contatti, i gruppi e le pagine che non ci arricchiscono.

10. SOLDI RISPARMIATI DA DESTINARE ALLO SVAGO

Spendere meno in elettricità: questa la spinta originaria del cambio orario. Anche se recenti studi europei sostengono che non siano grosse cifre si può pensare – nell'ora illuminata in più – di investire il denaro in piccoli svaghi, o sfizi.