Cadavere carbonizzato ritrovato a Milano: fermati due uomini

Al vaglio ci sono tutte le denunce di persone scomparse in tutt'Italia. Da queste potrebbero venire indicazioni per dare un nome a quel corpo, presumibilmente di un uomo trovato fatto a pezzi e carbonizzato nella tarda serata del 30 marzo dai vigili del fuoco, al termine dello spegnimento di un incendio in via Cascina dei prati, alla periferia nord di Milano, nel quartiere della Bovisasca. Intanto però le forze dell'ordine hanno fermato due uomini. Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, si tratterebbe di due colombiani arrivati in città nei giorni scorsi. Uno di loro sarebbe stato bloccato dalla polizia questo pomeriggio mentre tentava di ritornare in Sudamerica partendo dall'aeroporto di Malpensa.

CORPO SMEMBRATO E TROVATO IN UN TROLLEY

Al momento del macabro ritrovamento al cadavere mancavano la testa, parte delle braccia e delle gambe, amputate all'altezza delle ginocchia. Le parti mancanti sono state trovate a poca distanza dal corpo, che giaceva a lato di un gabbiotto usato per la raccolta dei rifiuti condominiali, e che solitamente è chiuso a chiave. Sul posto sono stati trovati anche una tanica nera e una bombola di gas, che non è esplosa e che i vigili del fuoco hanno spostato per precauzione. Successive analisi hanno stabilito che il tronco era stato chiuso dentro un trolley di medie dimensioni e poi dato alle fiamme.