Sospetto pacco esplosivo spedito alla sindaca Appendino

Scuola A. Diaz. Via C. Battisti 6, 16145 Genova": è questo il mittente della busta sospetta indirizzata all'"ufficio della sindaca" Chiara Appendino che, oggi pomeriggio, ha fatto scattare l'allarme bomba al Municipio di Torino. La scritta è tracciata in stampatello su un foglio bianco attaccato al plico. All'interno della busta un congegno rudimentale, con una pila, dei fili e della polvere che verrà analizzata. Non è escluso che potesse esplodere.