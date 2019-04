Cristiano Ronaldo vuole aprire una pasticceria a Torino

Secondo il quotidiano spagnolo As, la nuova iniziativa dell'attaccante della Juventus sarebbe pensata come un regalo per la fidanzata Georgina Rodriguez, che dovrebbe gestire l'attività. Più che una semplice pasticceria, la "CR7 & Georgina Rodriguez" dovrebbe prendere le sembianze di una lussuosa boutique di dolci portoghesi. Secondo il Corriere di Torino, architetti, intermediari e agenti immobiliari del capoluogo piemontese si sono già messi in moto per mostrare allo staff del calciatore progetti e possibili location. Fra queste ci sarebbe anche l'ex negozio di Sonia Amoruso, ex moglie di Alessandro Del Piero, in liquidazione da circa un mese. Ma anche una porzione del negozio Fagnola, storica gioielleria di Torino che ha ridotto i suoi spazi rispetto al passato. Al di là della location, nella pasticceria di sicuro non mancheranno i pasteis de nata, tipici dolcetti portoghesi preparati con pasta sfoglia farcita con una crema a base di panna e uova. E magari troveranno spazio anche gli azulejos, celebri ornamenti dell'architettura portoghese realizzati con piastrelle di ceramica dalla superficie smaltata e decorata.

ALLEGRI SPERA CHE CR7 POSSA TORNARE IN CAMPO CONTRO L'AJAX

Intanto l'allenatore della Juventus non ha escluso che Ronaldo possa tornare in campo prima del previsto: «Sta lavorando bene tutti i giorni, speriamo di averlo contro l'Ajax. È difficile, ma siamo fiduciosi. Valuteremo come sta con il polpaccio. Mancano nove giorni alla partita, abbiamo tempo per poter ragionare insieme. Occorre stare attenti e bilanciare i pro e i contro».