Un uomo ha confessato l'omicidio di Stefano Leo a Torino

C'è un sospettato per l'omicidio del 34enne Stefano Leo. A poche ore dalla 'passeggiata' di amici e parenti in riva al Po per chiedere di far luce sul delitto, un 27enne con piccoli precedenti penali ha rivelato di essere stato lui, lo scorso 23 febbraio, a uccidere la vittima con un fendente alla gola. I carabinieri del Comando provinciale di Torino, coordinati dai sostituti procuratori Ciro Santoriello e Enzo Bucarelli, hanno già trovato i primi riscontri alla confessione. Nei confronti del ragazzo è stato disposto il fermo di indiziato di delitto. Il 27enne, Said Machaouat, un italiano di origini marocchine, è stato trattenuto fino alla tarda serata di domenica in via Valfrè, negli uffici dell'Arma, dove è stato portato dopo che si era presentato spontaneamente in Questura. «Quello in riva al Po l'ho ucciso io», ha detto in modo confuso agli agenti, che hanno subito allertato i carabinieri, titolari dell'indagine.