Terremoto di magnitudo 2.9 a Reggio Calabria

Terremoto a Reggio Calabria nel pomeriggio del primo aprile 2019. L'Ingv ha registrato alle 15.38 un sisma di magnitudo 2.9 a una profondità di 13 chilometri. L'epicentro a 4 chilometri da Cardeto e 13 chilometri dal capoluogo calabrese. Grande paura e allarme sui social network, con diverse le telefonate ai vigili del fuoco, ma per ora non si hanno notizie di danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione anche a Messina, oltre che a Villa San Giovanni e in Aspromonte, fino a Bari in Puglia.