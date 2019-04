Cos'è 'Christus vivit', l'esortazione post-Sinodo di papa Francesco

GARANZIE PER LE VITTIME CHE SUBISCONO ABUSI

Nel "Christus vivit" il papa ha parlato anche degli abusi sui minori, facendo proprio l'impegno del Sinodo per l'adozione di rigorose misure di prevenzione, esprime gratitudine «verso coloro che hanno il coraggio di denunciare il male subìto», ricordando che «grazie a Dio» i sacerdoti che si sono macchiati di tali «orribili crimini non sono la maggioranza, che invece è costituita da chi porta avanti un ministero fedele e generoso». Chiede ai giovani, se vedono un prete a rischio perché ha imboccato la strada sbagliata, di avere il coraggio di ricordargli l'impegno verso Dio il suo popolo. Gli abusi non sono però l'unico peccato nella Chiesa, ha ricordato Francesco nel terzo capitolo della sua esortazione: «I nostri peccati sono davanti agli occhi di tutti; si riflettono senza pietà nelle rughe del volto millenario della nostra Madre», ma la Chiesa non ricorre ad alcuna chirurgia estetica, «non ha paura di mostrare i peccati dei suoi membri». «Ricordiamoci però che non si abbandona la Madre quando è ferita». Questo momento oscuro, con l'aiuto dei giovani, "può essere davvero un'opportunità per una riforma di portata epocale, per aprirsi a una nuova Pentecoste".

NO AI TABU SULLA SESSUALITÀ

Per quanto riguarda «l'amore e la famiglia», nella "Christus vivit" si legge che «i giovani sentono fortemente la chiamata all'amore e sognano di incontrare la persona giusta con cui formare una famiglia», e il sacramento del matrimonio «avvolge questo amore con la grazia di Dio, lo radica in Dio stesso». Dio ci ha creati sessuati, Egli stesso ha creato la sessualità, che è un suo dono, e dunque «niente tabù». È un dono che il Signore di dà e «ha due scopi: amarsi e generare vita. È una passione... Il vero amore è appassionato», ha scritto Francesco. Nell'ottavo capitolo dedicato alla "vocazione", il capo della Chiesa ha osservato che «l'aumento di separazioni, divorzi può causare nei giovani grandi sofferenze e crisi d'identità. Talora devono farsi carico di responsabilità che non sono proporzionate alla loro età». Nonostante tutte le difficoltà, «voglio dirvi che vale la pena scommettere sulla famiglia e che in essa troverete gli stimoli migliori per maturare e le gioie più belle da condividere. Non lasciate che vi rubino la possibilità di amare sul serio». «Credere che nulla può essere definitivo è un inganno e una menzogna vi chiedo di essere rivoluzionari, vi chiedo di andare controcorrente».