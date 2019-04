Giulia Grillo apre alla reintroduzione del medico scolastico

M5S SPACCATO SULL'EMENDAMENTO AL DDL VACCINI

Il primo aprile il Movimento 5 stelle si era spaccato sull'emendamento al ddl vaccini che prevede la cancellazione dell'attuale obbligo di presentare le certificazioni vaccinali per accedere ad asili nido e scuole dell'infanzia. L'emendamento è stato presentato nei giorni scorsi in commissione Sanità da Lega e M5s, ma all'interno del Movimento due senatori, Giorgio Trizzino ed Elena Fattori, hanno preso decisamente le distanze, mentre critiche sono arrivate anche dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo). L'emendamento - in base al quale a decorrere dall'entrata in vigore della nuova legge «la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni non costituirà più requisito di accesso al servizio, alla scuola, al centro» di formazione professionale - porta le firme di Maria Cristina Cantù (Lega), Pierpaolo Sileri (M5s) e Sonia Fregolent (Lega), rispettivamente, vicepresidente, presidente e membro della commissione Sanità di Palazzo Madama, dove è in corso l'esame del ddl vaccini, che dovrebbe però riprendere a partire dalla prossima settimana. Tra i contrari anche il sottosegretario alla Salute Armando Bartolazzi che ha precisato come non ci sarà alcun «passo indietro sulla volontà di una legge di buon senso che garantisca il diritto all'istruzione e il diritto alla salute di tutti, con particolare tutela dei bambini immunodepressi che non possono vaccinarsi e che non possono essere messi a rischio». Posizione condivisa anche dal ministro della Salute.