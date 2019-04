Un gommone carico di migranti è scomparso nel Mediterraneo

SEA WATCH BLOCCATA IN PORTO

Intanto la Sea Watch ha annunciato di essere ancora ferma in porto perché l'Olanda, Paese di cui batte bandiera, ha modificato alcune norme per impedire alla nave umanitaria di prendere nuovamente il largo. Il 23 marzo un’altra imbarcazione era partita dalla Libia con a bordo 41 migranti. Non ha mai raggiunto le coste europee e non sembra sia stata recuperata dalla Guardia costiera libica. Si teme ormai che tutte le persone a bordo siano morte nel Mediterraneo. A nessuna Ong è stato consentito di prestare soccorso.