Cosa prevede il nuovo Piano lupo 2019

L'ITALIA OSPITA IL 17% DEI LUPI A LIVELLO DI UE

In Italia, ha ricordato il piano, è presente circa il 9-10% della consistenza del lupo a livello europeo (tolta la Russia) e il 17-18% a livello comunitario. Dal nuovo "Piano Lupo" emerge che il ministero dell'Ambiente ha rafforzato e allargato il proprio coinvolgimento: ad esempio sostenendo il monitoraggio di questo predatore attraverso il supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) in modo da avere dati più affidabili - in assenza di un censimento preciso - e punta ad una maggiore informazione e comunicazione pubblica dell'impatto dei cani vaganti e degli ibridi lupo-cane sulla conservazione della specie.

COSTA: «NO AGLI ABBATTIMENTI, SÌ A UNA SRATEGIA»

A proposito del nuovo progetto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha spiegato che «con questo piano ribadiamo che non servono abbattimenti, ma una strategia, che abbiamo delineato in 22 azioni». Costa ha però aggiunto che occorre «un continuo aggiornamento delle linee guida del Piano e che altre iniziative verranno prese anche parallelamente, in sinergia col Piano». Il ministro ha osservato che «serve una prevenzione attiva e diversificata dei possibili conflitti». Per prevenire tensioni con la zootecnia, il ministero dell'Ambiente si sta confrontando, ad esempio, con il Ministero delle Politiche agricole per valutare la possibilità di sperimentare interventi innovativi in specifici ambiti territoriali, anche ristretti, che vivono problematiche uniche, come avviene in altri Paesi europei. Sulla necessità di un censimento il più preciso possibile dei lupi in Italia, il ministro Costa ha concluso che «spesso si grida 'al lupo, al lupo' ma si tratta di ibridi o di cani vaganti».