Le cose da sapere sullo sciopero dell'Agenzia delle Entrate

Si parte col fisco, si chiude col trasporto merci. Gli scioperi del mese di aprile toccano diversi settori anche se, dopo la revoca dello sciopero generale annunciato da Usb il 12 aprile, potrebbero non avere un impatto consistente sui servizi. Per l'intera giornata del 2 aprile incrociano le braccia i lavoratori delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), aderenti a Fp-Cgil, Fp-Cisl, Uil-Pa, Confsal-Unsa, Flp, mentre un nuovo sciopero è stato proclamato il 12 questa volta da Usb.

CHIESTO LO SBLOCCO DELLE SOMME DEL SALARIO ACCESSORIO

I sindacati rivendicano l'immediato sblocco delle somme del salario accessorio, per gli anni 2016 e 2017, nonché l'immediata conclusione della terza tranche delle progressioni economiche. I circa 35 mila dipendenti incroceranno le braccia, con manifestazioni e presidi organizzati in tutti i territori, come a Roma dove l'appuntamento è al ministero dell'Economia. Una protesta, hanno fatto sapere i sindacati, che «anche oggi continua in tutto il Paese con assemblee, presidii e manifestazioni in gran parte degli uffici, del personale dell'Agenzia delle Entrate e che registra una partecipazione ampia e convinta, a sostegno delle buone ragioni che ci hanno portato a proclamare per il 2 Aprile 2019 lo sciopero nazionale per tutta la giornata di lavoro».

IL 3 APRILE SCIOPERANO I TASSISTI

Il 3 aprile è previsto lo sciopero (per l'intera giornata con rispetto delle fasce di garanzia) dei tassisti indetto da Usb-Taxi, Uritaxi, Uri, Orsa, Uti, Unica-Taxi Cgil, Fast-Tpnl, Confail, Movimento Tassisti Italiani. La mobilitazione potrebbe essere revocata perché in giornata è previsto un incontro al Mit.