Cosa sappiamo sugli estremisti di destra fermati a Torino

Dalle prime ore del 3 aprile i Carabinieri del Ros, supportati dai militari dei comandi provinciali di Torino e Cuneo, hanno condotto un'operazione contro un gruppo di estremisti di destra attivi a Torino. Al termine della retata sono scattate quattro misure cautelari eseguite dai carabinieri del Ros nei confronti di altrettante persone ritenute vicine ad ambienti di estrema destra nell'ambito dell'operazione Testuggine. Tentato omicidio aggravato e continuato e produzione di aggressivi chimici i reati contestati dalla procura di Torino. L'obiettivo dei quattro erano due italiani che si erano fidanzati con giovani donne di cui gli indagati si erano invaghiti. Gli inquirenti stanno procedendo per reati di produzione e detenzione di aggressivo chimico, tentato omicidio aggravato e continuato, tentata fabbricazione di arma da fuoco clandestina.

PRODOTTO LO STESSO VELENO DEGLI ARSENALI DI SADDAM

Secondo l'edizione torinese di Repubblica i quattro fermati, di età compresa tra 20 e 24 anni, erano riusciti a produrre un flacone di ricina, un veleno potete e pericoloso, trovato anche nei laboratori segreti di Saddam Hussein a Baghdad e reso "popolare" dalla sere tv Breaking Bad. I giovani arrestati gravitano tutti nell'area dell'estremismo nero, tra Casapound e Blocco studentesco. Stando alle prime informazioni il piano dei quattro prevedeva di affidare il composto a un ragazzino di 11 anni che attraverso un giocattolo avrebbe dovuto colpire la vittima.

LE INDAGINI: INCASTRATI DA UN ACQUISTO SU INTERNET

I carabinieri si sono mossi con rapidità mettendosi sulle tracce dei uno dei quattro, che vive nell'astigiano, che era stato individuato dopo l'acquisto su internet di alcuni pezzi stampati in 3d necessari per assemblare una pistola "liberator", al più comune tra quelle stampate in 3d. Nel corso della perquisizione gli agenti del Ros hanno anche trovato anche dei macchinari utili a estrarre dai semi del ricino il veleno. Una delle due vittime era già stata avvelenata il 10 novembre durante una festa di Casa Pound in un locale di Torino, l'Asso di Bastoni. La ricina era stata versata in un bicchiere di vodka ma non si era diluita del tutto e il giovane se l'era cavata con un forte mal di stomaco e attacchi di vomito.