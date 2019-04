Salvini, i rom e le responsabilità di destra e sinistra

A qualcuno però fa comodo perpetrare gli stereotipi sui rom. Questa paura porta voti.

Sicuramente. Molti partiti politici ci hanno costruito le loro fortune, strumentalizzando il dramma. Cosa credete? A una famiglia rom non piace vivere in un campo nomadi, senza luce, senza acqua, in mezzo ai topi.



E allora perché siete un popolo nomade?

In parte perché siamo costretti a esserlo. Chi viene cacciato da un campo deve spostarsi in un altro, è una continua persecuzione che ci costringe a spostarci. Poi c'era un discorso di tradizione nei mestieri.



Prego.

Mio padre vendeva cavalli, si muoveva tra le varie fiere, poi tornava a casa. Era questo il nomadismo dei rom, un nomadismo di commercianti come quello degli ambulanti italiani. Ora purtroppo sta scomparendo e i rom sono sempre più dei dipendenti o dei professionisti altamente specializzati.



Sarebbe importante che queste figure emergessero per sfatare un po' di falsi miti, no?

Le dico una cosa, in anteprima: Il 14 aprile costituiremo l'Ucri, l'Unione delle comunità romanés italiane. Sarà un'associazione che coinvolgerà solo rom italiani con un livello di studio altissimo: ingegneri, architetti, primari di ospedali, il meglio delle persone rom in Italia per renderle note e far vedere che non c'è solo il delinquente che va a rubare, ma anche tanti cittadini italiani che sono rom e producono ricchezza per il Paese.



Però continuate a essere percepiti come una minaccia.

Siamo il capro espiatorio per eccellenza. Ogni qual volta c'è una crisi siamo i primi a pagarne i danni in termini di rispetto della dignità umana. È facile, in un momento di difficoltà, nella periferia, prendersela con lo zingaro. L'opinione pubblica è disinformata, ma lo è perché la politica non fa nulla per costruire dei percorsi positivi. Ci siamo dimenticati la ruspa di Salvini?

No, se è per questo nemmeno il censimento dei rom. Ora torna a dire che farà sparire tutti i campi.

Io lo dico dagli Anni 70, ma bisogna trovare una soluzione alternativa. In Abruzzo volevano costruirlo nel '71, mi ero appena diplomato, io e un altro ragazzo facemmo un grande casino, non lo facemmo costruire, al suo posto fecero le case. Oggi molte di quelle famiglie hanno fatto un loro percorso, si sono comprate una casa di proprietà, e solo il 40-50% forse vive nelle case popolari.



Alla fine a mancare è la politica.

E guardi che non mi riferisco solo a questo governo, il problema va avanti da 50 anni. Nessun governo di nessun colore ha mai fatto nulla per risolverlo, non siamo nemmeno riconosciuti come minoranza linguistica.

Salvini ha garantito che entro la fine del suo mandato eliminerà i campi.

Questo governo ha tanti problemi di suo, figurarsi se può fare qualcosa sul tema rom. Però voglio essere chiaro su un punto.



Dica.

Noi non siamo stati riconosciuti come minoranza dal governo D'Alema. Io ho sempre votato a sinistra e continuerò a votare da quella parte, ma il primo sindaco sceriffo a Bologna è stato Cofferati, il primo a parlare di sicurezza a Roma è stato Veltroni. Ho visto amministrazioni di sinistra adottare misure peggiori di quelle dell'estrema destra. Il discorso sui rom non ha colore politico.