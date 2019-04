Le manifestazioni a Torre Maura del 6 aprile sul caso Rom

LEGGI ANCHE: Anche la sinistra faccia il "ballo di Simone"

Intanto il 5 aprile è stato svuotato il centro di accoglienza di via dei Codirossoni, teatro delle proteste. I trasferimenti sono terminati con il settimo mezzo che ha lasciato il centro. «È la nostra vittoria. Noi il nostro quartiere lo abbiamo difeso. Ma ora, così come ci siamo ribellati noi, lo faranno anche altri» hanno commentato alcuni abitanti sostenitori delle proteste supportate dai neofascisti. «Ora chi governa non ci abbandoni, perché i problemi di degrado di queste zone sono sotto gli occhi di tutti -dicono- il posto per quei nomadi è fuori Roma».

RAGGI: «I FASCISTI VOLEVANO METTERE A FERRO E FUOCO IL QUARTIERE»

La sindaca Raggi, però, attacca a testa bassa: «Completato il trasferimento delle persone presenti nella struttura di via dei Codirossoni a Torre Maura. Abbiamo garantito l'incolumità dei 33 bambini inizialmente accolti. In questi giorni Casapound e Forza Nuova hanno tentato di mettere a ferro e fuoco Torre Maura, con slogan e atteggiamenti fascisti e razzisti. Atteggiamenti che nulla hanno a che fare con i cittadini del posto» ha scritto su Facebook.

ANPI: «IN PIAZZA CONTRO IL RAZZISMO»

La manifestazione anti-razzista parte alle 10 del mattino in Piazzale delle Paradisee. «Scendiamo in piazza contro il razzismo, le discriminazioni e il degrado, per il lavoro, la legalità e lo sviluppo». Il sit-in di Casa Pound, alla stessa ora, si trova poco più in là, in via dei Codirossoni. A Torre Maura «manca il lavoro, i servizi, gli spazi di socialità, le scuole sono fatiscenti, il degrado aumenta in modo inarrestabile ma per qualcuno il problema sono i rom - dicono le associazioni -. Bisogna dare risposte ai cittadini, affrontare i problemi delle periferie e smettere di fare propaganda sulle paure e sulla sofferenza degli ultimi». Ad aderire al presidio rappresentanti di diverse forze politiche, in particolare di sinistra: dal Pd a Leu, ma anche il M5S.