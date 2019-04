Cosa sappiamo sulla donna trovata morta a Modena

Mistero a Modena dopo il ritrovamento nella tarda mattinata di domenica 7 aprile 2019 del corpo privo di vita di una donna. Si tratterebbe di una giovane straniera priva di documenti. Il ritrovamento è stato fatto in un canale in stradello Toni del comune dell'Emilia Romagna da un passante. L'uomo era uscito di casa per portare a passeggio il cane quando ha trovato il corpo esanime della donna.

PER LA POLIZIA SI TRATTA DI OMICIDIO

Sul posto è arrivata la Squadra Mobile della Polizia di Stato. Subito attivato il 118 che ne ha constatato la more, sul posto anche il medico legale per i primi rilievi del caso. Secondo le prime indiscrezioni sul corpo della giovane erano evidenti segni di violenza. Questo avrebbe spinto chi sta indagando sul misterioso decesso a pensare alla pista dell'omicidio aprendo di fatto un'indagine contro ignoti. Non è invece chiaro da quanto tempo la giovane straniera si trovasse lì. Successivamente è arrivato a Modena anche il reparto degli esperti della scientifica che si è messo subito al lavoro per risolvere l'enigma.

VARIE STRADE APERTE

Per decifrare le cause del possibile omicidio gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. In primis quella della prostituzione o del delitto passionale. Il primo passo, comunque, è quello di capire quali siano le generalità della donna. Da quel momento in poi le indagini si dovrebbero indirizzare verso i luoghi e le persone frequentate dalla giovane straniera per avere maggiori dettagli sulla sua vita e rintracciare in questo modo il suo assassino.