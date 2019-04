Cosa sappiamo sul cadavere trovato nel fiume Mella in provincia di Brescia

Il cadavere di un uomo, dell'età apparente di circa 50 anni, è stato recuperato nella giornata dell'8 aprile nel fiume Mella a Concesio, in provincia di Brescia. Non aveva con sé documenti ed è stato notato da un ciclista di passaggio. I carabinieri di Gardone Val Trompia stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e al momento non si esclude nessuna ipotesi, dalla caduta accidentale al gesto estremo, fino all'omicidio. Sul posto sono intervenute anche due squadre dei Vigili del Fuoco. L'allarme è stato lanciato intorno alle 7.40 del mattino e in questo momento il medico legale sta esamindo la salma per verificare la presenza di segni di violenza.

(notizia in aggiornamento)