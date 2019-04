L'interrogatorio del carabiniere Tedesco al processo Cucchi

LA DENUNCIA PRESENTATA A GIUGNO 2018

Tedesco, con una denuncia presentata il 20 giugno del 2018, aveva già ricostruito dal suo punto di vista i fatti avvenuti nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009, chiamando in causa Di Bernardo e D’Alessandro. Nella sua denuncia aveva spiegato di aver redatto una nota di servizio una volta saputo saputo che Cucchi era morto, nota che sarebbe stata sottratta dai suoi superiori. Nel verbale d'interrogatorio di Tedesco, datato 9 luglio 2018, si legge la versione del carabiniere diventato supertestimone: «[A D'Alessandro e Di Bernardo] dissi "basta, che c... fate, non vi permettete"», mentre uno «colpiva Cucchi con uno schiaffo violento in volto» e l'altro «gli dava un forte calcio con la punta del piede».

LA DESCRIZIONE DEL PESTAGGIO

Quel pestaggio, per Tedesco, fu «un'azione combinata». Cucchi «prima iniziò a perdere l'equilibrio per il calcio di D'Alessandro, poi ci fu la violenta spinta di Di Bernardo che gli fede perdere l'equilibrio provocandone una violenta caduta sul bacino. Anche la successiva botta alla testa fu violenta, ricordo di aver sentito il rumore. Spinsi Di Bernardo, ma D'Alessandro colpì con un calcio in faccia Cucchi mentre questi era sdraiato a terra». Sempre nello stesso verbale, Tedesco ha parlato delle pressioni che avrebbe subito successivamente: «Iniziai ad avere paura [...] perché quando ero in ferie fui contattato da D'Alessandro e Di Bernardo i quali mi dissero che avrei dovuto farmi i cazzi miei. D'Alessandro, inoltre, mi aveva detto di aver cancellato quanto aveva scritto sul registro del fotosegnalamento».

LE ACCUSE AL MARESCIALLO MANDOLINI

Tedesco ha parlato infine del suo rapporto con il maresciallo Mandolini, allora comandante della stazione Appia dove fu portato Cucchi. Mandolini, secondo quanto sostiene Tedesco, sarebbe stato al corrente di quanto accaduto: «Quando dovevo essere sentito dal pm il maresciallo Mandolini non mi minacciò esplicitamente, ma aveva un modo di fare che non mi faceva stare sereno». Prima che il carabiniere venisse interrogato per la prima volta, in particolare, Mandolini gli avrebbe detto: «Tu gli devi dire che stava bene, gli devi dire quello che è successo, che stava bene e che non è successo niente... capisci a me, poi ci penso io, non ti preoccupare». «Tu», avrebbe aggiunto Mandolini, «devi continuare a seguire la linea dell'Arma se vuoi continuare a fare il carabiniere».