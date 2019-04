Il dipendente di Unicredit in Cina che rubava ai clienti

Un dipendente di Unicredit in Cina è accusato di aver sottratto 100 milioni di yuan, circa 15 milioni di dollari, dai conti correnti dei clienti nel giro di tre anni, grazie a password condivise e lacune nella sicurezza. La notizia è stata diffusa da Bloomberg l'8 aprile, ma i contorni della vicenda erano già emersi circa un anno fa. La China Banking and Insurance Regulatory Commission, a seguito del caso, ha disposto procedure più stringenti a carico delle banche straniere e nei prossimi mesi intende anche comminare una sanzione. Unicredit, da parte sua, ha espresso tutto il suo rammarico per l'incidente e si è scusata con le persone colpite dalla frode. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il dipendente al centro dello scandalo si sarebbe appropriato delle password di un supervisor per accedere abusivamente ai conti dei clienti e compiere transazioni. Avrebbe usato il denaro sottratto per comprare immobili negli Stati Uniti, in Giappone e Grecia allo scopo di rivenderli a un prezzo più alto per poi rigirare i proventi alla Unicredit. Avrebbe confessato tutto alla polizia, dopo che la banca stessa si era accorta che c'era qualcosa che non andava. Bloomberg riporta inoltre che mentre altre banche cinesi avevano già implementato tecnologie di riconoscimento delle impronte digitali e dell'iride, Unicredit all'epoca dei fatti utilizzava un sistema di sicurezza basato solo sulle password.