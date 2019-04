I genitori sono morosi con la mensa, alla bimba vengono dati cracker e tonno

Altri casi del genere si sarebbero verificati anche alla fine del 2018, e in qualche caso le insegnanti avrebbero rinunciato al proprio pasto per darlo ai bambini indigenti. «Non è giusto che una bambina paghi le colpe dei genitori», ha detto una maestra a L'Arena. «Qualche volta è capitato che le insegnanti rinunciassero al proprio pasto per darlo ai bambini indigenti». Per Massimo Momi, vicesindaco con delega alle Politiche familiari, si sarebbe trattato di un caso limite, motivato dalla «correttezza» verso le famiglie che pagano regolarmente la mensa. Ma il Pd accusa l'amministrazione sottolineando che ha «non solo la possibilità ma anche il dovere» di andare incontro a situazioni di difficoltà economiche «e in ogni caso non possono rivalersi sul minore, ossia sull'anello debole di tutta questa catena».