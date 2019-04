Alitalia pronta a volare su Olbia senza contributi dal 17 aprile

«La decisione di non operare i collegamenti in continuità territoriale su Olbia, tra l'altro così a ridosso della data di avvio dei voli (17 aprile, ndr), comporterebbe conseguenze economiche peggiori rispetto al volare da e per Olbia senza compensazione», fa notare Alitalia in una nota in cui spiega la decisione di volare su Olbia senza le compensazioni economiche previste dal bando sulla continuità territoriale aerea da e per la Sardegna, già assegnato in via provvisoria alla stessa compagnia aerea dallo scorso gennaio, quando ha cominciato a vendere i biglietti. «Ai costi già sostenuti per la distribuzione dei voli sui sistemi, per la forza commerciale sul campo, per il marketing e la comunicazione, per l'assistenza in aeroporto, tutte attività già in fase avanzata di definizione e di implementazione», continua il comunicato, «si dovrebbero aggiungere poi ulteriori costi per rimborsare o riprenotare su altri voli i passeggeri che hanno già acquistato un biglietto, oltre che per la riorganizzazione dei voli e dei turni degli equipaggi. Nell'analisi sono state prese in considerazione anche le performance economiche, sicuramente non positive, degli eventuali collegamenti alternativi a quelli da e per Olbia».

HANNO GIÀ PRENOTATO CON ALITALIA 54 MILA PASSEGGERI

Alitalia, inoltre, sostiene che «la decisione, coerente con quello spirito di servizio che da sempre contraddistingue Alitalia, è stata presa per onorare gli impegni e tutelare migliaia di passeggeri (54 mila, di cui oltre 6 mila provenienti dall'estero) che hanno già prenotato voli Alitalia con arrivo e partenza su Olbia. Alitaliaha poi avviato numerosi contatti con i principali operatori turistici della regione per promuovere la destinazione di Olbia attraverso una serie di attività congiunte sui mercati esteri di maggiore interesse».