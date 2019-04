La Cassazione ha assolto l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino

La Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna a due anni di reclusione nei confronti dell'ex sindaco di Roma Ignazio Marino «perchè il fatto non sussiste». Marino, assolto in primo grado e condannato in appello nel gennaio del 2018, era accusato di peculato e falso per la vicenda degli scontrini delle cene di rappresentanza quando era sindaco della capitale.

I LEGALI: «GIUSTIZIA È STATA FATTA»

«Giustizia è stata fatta. Sono contento che il pg abbia integralmente sposato la nostra tesi difensiva e abbia ricordato a noi tutti l'autonomia della valutazione giuridica, il che vuol dire che il giustizialismo politico deve rimanere fuori dalle aule dei tribunali». Lo sottolineato il professore Enzo Musco che ha difeso l'ex sindaco della Capitale commentando il verdetto assolutorio degli 'ermellini'. «Gli accusatori politici e materiali di questo processo, rappresentanti dell'attuale amministrazione comunale erano gravemente in malafede. A tal proposito invito a rivedere quel video di De Vito pubblicato il due ottobre 2015 dove si evincono le modalità con le quali si volevano acquisire i documenti contabili della Giunta Marino. Finalmente oggi è stato restituito l'onore che merita al professor Marino», conclude Musco.