Un ristorante in Veneto ha annullato un evento con Caio Mussolini

In un ristorante di Conselve (Padova) si doveva parlare secondo la «di dottrina del fascismo, con ospite d'onore Caio Giulio Cesare Mussolini, il bisnipote del Duce», candidato alle Europee per il partito di Giorgia Meloni ma i titolari, dichiarandosi apolitici, hanno bloccato tutto. La vicenda, come riportano i quotidiani locali, vede i titolari del locale ignari, in un primo tempo, di come si sarebbe dovuta svolgere la serata ma che, una volta conosciuto contenuto ed ospiti - la serata era organizzata da un circolo di FdI -, hanno deciso «a loro danno» dicono e perché «apolitici» di disdire la prenotazione.