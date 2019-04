L'evoluzione del quartiere Lambrate di Milano

Nel mondo il suo nome rimbalza attraverso la Lambretta, anche se non molti sanno che deriva da quella Lambrate dove la Innocenti aveva i suoi stabilimenti, e dove si produceva anche la altrettanto iconica Mini. Oggi dopo la riqualificazione iniziata nel 2000 il quartiere di Milano è la sede di un Lambrate Design District che è una delle mete più frequentate durante il FuoriSalone. Solo nel 2018, 85 mila persone sono venute a vedere quella che è stata definita come «la nuova Brooklyn italiana», e il «quartiere più internazionale di Milano». «Lambrate non è vera periferia: non lo era nemmeno 20 anni fa, figuriamoci ora», ha raccontato in una intervista al Corriere della Sera Fabio Rovazzi, star che in questo quartiere del nord-est milanese è nato e cresciuto. Una storia di successo che ricorda quella del vincitore di Sanremo Mahmood, di Gratosoglio. Come a dire, ha sottolineato il quotidiano, che «a Milano i talenti sbocciano lontano dal centro».