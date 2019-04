Ruby bis, chiesta la conferma della condanna per Fede e Minetti

La procura generale della Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 4 anni e 7 mesi di carcere per l'ex direttore del Tg4 Emilio Fede, e a 2 anni e 10 mesi di reclusione per l'ex consigliera lombarda Nicole Minetti, così come stabilito in Appello nel processo Ruby bis. Le accuse sono di favoreggiamento della prostituzione per le "cene eleganti" nelle residenze dell'ex premier Silvio Berlusconi, e di tentata induzione alla prostituzione per il solo Fede.